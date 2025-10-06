Разработан ИИ-помощник для врачей

Программа может проверить диагноз по 250 заболеваниям

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Цифрового помощника врача "Доктор Пирогов", который комбинирует нейронные и семантические сети и поможет проверить диагноз по 250 заболеваниям, создали ученые Исследовательского центра в сфере ИИ Новосибирского государственного университета (НГУ). Разработка пройдет клинические испытания в 2026 году, сообщили в пресс-службе вуза.

"Разрабатывая систему "Доктор Пирогов", мы ставили перед собой задачу снизить рутинную нагрузку на врача и сократить длительность приема пациента без потери качества", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника, руководителя проектов в Центре искусственного интеллекта НГУ Владимира Иванисенко. По его словам, сервис опрашивает пациента и изучает его медицинские документы, результаты анализов и обследований, включая генетические тесты.

Система работает на основе нейросетей и специализированного графа знаний ANDSystem - это база данных о взаимосвязях между заболеваниями, симптомами и лекарствами, которую ученые НГУ и Института цитологии и генетики СО РАН создавали 10 лет. "Доктор Пирогов" выдает список вероятных диагнозов, рекомендует необходимые обследования и варианты лечения с учетом совместимости препаратов. По словам ученых, система будет особенно полезна в деревнях и отдаленных районах, где мало узких специалистов. Пациент может заранее описать свои жалобы, а система составит список болезней - от самых опасных к менее серьезным.

"Доктор Пирогов" станет помощником медицинских работников, он не заменит врача, но существенно облегчит его работу <...> Это позволит эффективно распределять поток пациентов, обеспечить предварительную сортировку и маршрутизацию, снизить нагрузку на участковое звено медработников", - подчеркнул Иванисенко.

Клинические испытания системы начнутся в следующем году. Сейчас ученые проверяют ее точность и надежность. Для массового использования нужно зарегистрировать систему в Росздравнадзоре и получить разрешение на медицинское применение.