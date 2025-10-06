У берегов Индонезии упал крупный метеорит

В местном метеорологическом агентстве отметили, что после падения специалисты зафиксировали сильные толчки

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Крупный метеорит упал в Яванском море у берегов Индонезии, после чего произошла яркая вспышка и громкий взрыв. Об этом сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN).

В публикации отмечается, что объект пролетел 5 октября над городами Кунинган и Чиребон в промежутке между 18:35 и 18:39 по местному времени (14:35 и 14:39 мск) и упал в Яванское море, что подтверждается показаниями очевидцев и кадрами с камер видеонаблюдения. "Подтверждаю, что это был довольно крупный метеорит. <...> Свет, который видели жители, и взрыв не представляют угрозы", - приводит газета слова одного из астрономов BRIN.

В местном метеорологическом агентстве отметили, что после падения специалисты зафиксировали сильные толчки.

Метеоритами называют твердые природные тела космического происхождения, которые падают на поверхность крупного небесного объекта, например, планеты. Могут состоять из минералов (каменные метеориты), металлов (железные) и быть смешанного типа (железно-каменные). Более мелкие небесные тела, которые сгорают в атмосфере Земли и не долетают до поверхности планеты, называют метеорами или "падающими звездами". Поверхности Земли достигают 9% массы всех метеоритов. По мнению некоторых ученых, ежегодно на нашу планету обрушивается метеоритный шквал общей массой примерно 21,3 тонн. По статистике, разрушительную силу имеет только один из 100 тыс. метеоритов. Большинство из найденных на Земле метеоритов имеют массу от нескольких граммов до нескольких килограммов.