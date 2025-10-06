Улучшен процесс получения водорода из метана и сероводорода

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты Казанского научного центра РАН усовершенствовали процесс получения водорода из метана и сероводорода, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Применен новый катализатор с содержанием молибдена.

"Ученые ФИЦ КазНЦ РАН усовершенствовали процесс получения водорода из метана и сероводорода путем сероводород-метанового риформинга (СВМР). Достижение реализовано за счет создания и применения нового молибденсодержащего катализатора на подложке оксида алюминия и раскрытия механизма реакции СВМР на его поверхности", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время большая часть промышленного получаемого водорода производится методом каталитического парового риформинга (паровой конверсии метана и газификации угля). Недостатком этого процесса является выделение большого количества углекислого газа.

Более экологичной, низкоуглеродной технологией является получение водорода из метана и сероводорода. Образующийся же при этом сероуглерод является ценным химическим сырьем и широко используется в фармацевтике.

Казанские химики исследовали процесс СВМР с использованием молибденсульфидного катализатора на подложке оксида алюминия. Впервые в ходе химической реакции было выявлено образование промежуточного вещества с химической формулой CH3S. Был предложен механизм реакции с его участием, согласно которому, метан активируется частицами серы, расположенными на поверхности катализатора, что существенным образом повышает устойчивость катализатора за счет снижения ненужных коксовых отложений.

Исследования проведены в рамках крупного научного проекта "Экология промышленных городов: создание единого комплекса нестандартных научно-технологических решений для мониторинга окружающей среды, нейтрализации и последующей глубокой переработки промышленных и бытовых отходов" при поддержке Минобрнауки РФ. Результаты опубликованы в журнале Journal of Catalysis.