В "Сириусе" откроются лаборатории промышленных биотехнологий и медицинской химии

Начало работы запланировано на середину 2026 года

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 6 октября. /ТАСС/. Вторая очередь лабораторного комплекса научно-технологического университета "Сириус", предназначенного для проведения исследований в области наук о жизни, начнет работать в середине 2026 года, там будут проводиться исследования в области промышленных биотехнологий, экологии, медицинской химии. Об этом в ходе стратегической сессии международного форума Биопром сообщила Елена Шмелева, председатель совета федеральной территории Сириус.

"В следующем году - в середине 2026 года - мы откроем вторую очередь: там будут полноценные промышленные биотехнологии, экология, медицинская химия", - сказала Шмелева.

Она отметила, что сейчас в "Сириусе" работают более 100 компаний-резидентов. Также она анонсировала открытие в 2026 году нового направления обучения в аспирантуре - иммунобиотехнология.

"У нас девять аспирантских программ, в том числе промышленные биотехнологии, молекулярная медицина, медицинская химия, биотехнология растений, а в следующем году - иммунобиотехнология - мы открываем эту программу совместно с нашими партнерами. 150 аспирантов, работающих в области наук о жизни, учатся сегодня в "Сириусе", - сказала Шмелева.

Первый этап создания лабораторного комплекса был завершен в сентябре 2022 года. Общая площадь первой очереди -7,5 тыс. кв. м. Затраты на приобретение лабораторного оборудования составили 2,8 млрд рублей. Комплекс позволяет решать задачи любой сложности, связанные с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве. Ранее сообщалось, что во вторую очередь войдет, в том числе, ресурсный центр доклинических исследований.

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября.

