Звездопад из созвездия Дракона будет слаб и плохо виден из-за Луны

Источником потока метеоров стала комета 21Р/Джакобини-Циннера

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Засветка от Луны ухудшит условия наблюдения пика метеорного потока Дракониды из созвездия Дракона в ночь на четверг, 9 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Источником потока метеоров, которым называют вспышки от сгорающих в атмосфере Земли небольших небесных тел, стала комета 21Р/Джакобини-Циннера. Наша планета каждый октябрь проходит через след из частиц, оставленных ею. "Падающие звезды" Драконид - медленные, обычно красноватого цвета.

"Дракониды - достаточно слабый звездопад. Он дает до 15 метеоров в час в ночь пика. <…> Условия наблюдения Драконид в этом году - неблагоприятные. Полная Луна помешает наблюдению", - сообщили ТАСС в планетарии, уточнив, что в истории наблюдения этого потока встречались и несколько "звездных дождей" мощностью до 500-700 вспышек в час.

В планетарии напомнили, что 20-21 октября произойдет второй звездопад месяца - Ориониды из созвездия Орион, условия наблюдения которого будут лучше.