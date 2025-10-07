В России разработали БПЛА для мониторинга ЧС на нефтехранилищах и трубопроводах

Разработка дает возможность круглосуточно вести мониторинг территорий с помощью нескольких аппаратов и системы автономных зарядных станций

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Студенты Московского авиационного института (МАИ) разработали систему беспилотников для мониторинга возгораний и ЧС на нефтехранилищах, магистральных трубопроводах, предприятиях и космодромах. Главная ее особенность - возможность круглосуточного наблюдения за счет использования нескольких летательных аппаратов и системы автономных зарядных станций, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Основная проблема беспилотных систем мониторинга - ограниченное время работы дронов и необходимость постоянного участия оператора. Наш комплекс решает ее, обеспечивая бесперебойную работу аппаратов. Это дает тройной эффект: снижает риски для персонала, увеличивает скорость реакции на нештатные ситуации и обеспечивает экономическую эффективность - при круглосуточном мониторинге система окупается уже за год по сравнению с содержанием штата охраны", - заявила студентка Аэрокосмического института МАИ Ольга Ярославцева, чьи слова приводятся в сообщении.

Комплекс включает два мультироторных легких дрона и сеть станций для подзарядки, которые располагаются по периметру объекта. Аппараты действуют в паре: пока один пополняет запасы энергии, другой продолжает патрулирование. Процедура подзарядки не требует участия человека: дрон, ориентируясь по тепловизионной камере, подлетает к станции, та открывает люк, и аппарат садится на магнитные контакты. Станции могут работать как от электросети, так и от солнечных панелей или ветрогенераторов.

"Обмен информацией между дроном и станцией осуществляется через радиомодули. Каждый дрон работает на своей частоте. Приемник станции распознает "свои" аппараты, после чего система проводит корректную посадку. Во время патрулирования беспилотники следуют по заранее рассчитанному циклическому маршруту, что обеспечивает непрерывный мониторинг и исключает столкновения", - уточнили в МАИ.

В настоянее время созданы упрощенные прототипы летательного аппарата и станции, доказана работоспособность концепции. Работу над полноразмерным образцом планируется завершить в течение полутора лет. Комплекс может фиксировать возгорания, утечки газов и жидкостей из-за поврежденных труб или резервуаров и другие признаки аварий. Для этого применяются тепловизионные камеры и датчики дыма на борту дронов. Для навигации аппараты используют лидары и могут работать как с GPS, так и с российской спутниковой системой ГЛОНАСС. Система может использоваться также в лесоохране, заповедниках и на других территориях большой площади.

"Использование дронов - оптимальный вариант для мониторинга обширных территорий космодромов и промышленных предприятий, где любое ЧП несет угрозу и людям, и дорогостоящей технике. Поэтому здесь важны скорость реакции и минимизация участия человека. Дроны обеспечивают круглосуточный автономный мониторинг без слепых зон и позволяют фиксировать возгорания и утечки на самых ранних стадиях", - отмечает автор проекта.