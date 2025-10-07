На Земле Александры нашли остатки самолета 1960-х годов

АРХАНГЕЛЬСК, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Русская Арктика" нашли остатки самолета в ходе исследований на ледовом куполе на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, рассказал ТАСС директор парка Александр Кирилов. Специалисты планируют выяснить, что это был за самолет.

"В куполе Кропоткина на острове Земля Александры для исследований ледника были забурены вешки по определенной методике. В этом год мы ходили и смотрели, какие на куполе произошли изменения, и обнаружили триангуляционный знак на месте, видимо, крушения самолета. И части этого самолета. Мы еще не знаем, что это за самолет, но точно знаем место, где он находился", - сказал Кирилов.

На леднике сохранились детали обшивки самолета. По словам Кирилова, инцидент произошел в 1968 году. В нацпарке планируют уточнить, что это было за воздушное судно, и что с ним случилось. "Будем устанавливать, что это за самолет, было ли крушение и погибшие. Надо понять, что это был за летательный аппарат и какая история связана с ним", - резюмировал собеседник агентства.

На архипелаге Земля Франца-Иосифа в разные годы произошло несколько авиапроисшествий. Например, на острове Рудольфа были найдены остатки самолета Василия Махоткина, который в 1936 году прилетел на этот остров ЗФИ, в 1937 году уже другой пилот на нем летал, и в сентябре 1937 года он там потерпел аварию и разбился. В 1981 году на острове Хейса потерпел крушение Ил-14, в аварии погибли два человека. На острове Хейса проходила арктическая уборка, самолет было решено сохранить и не вывозить с острова.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.