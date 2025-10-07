В Тверской области создали новую "Черную книгу" со списком вредоносных растений

ТВЕРЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного университета (ТвГУ) разработали методику оценки уровня загрязненности воздуха, ключевым компонентом которой выступают лишайники. Благодаря новой методике в Тверской области составлена новая "Черная книга" со списком чужеродных видов растений, которые могут нанести ущерб местной природе, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые ТвГУ создали инновационную систему биомониторинга экосистем Центральной России. Исследование направлено на изучение живых организмов, чувствительных к изменениям природной среды, с применением современных физико-химических методов анализа. Одним из ключевых направлений проекта стало изучение лишайников - природных индикаторов состояния атмосферы", - сообщили в пресс-службе.

Благодаря высокой чувствительности к загрязнению лишайники помогают фиксировать даже незначительные изменения состава воздуха и одновременно служат маркерами чистоты окружающей среды. "Мы создали собственную "Черную книгу" Тверского региона - перечень чужеродных видов растений, и заложили основу для создания подобных изданий. Мы провели уникальное исследование, проследив динамику флоры за 200 лет", - рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники ТвГУ Александр Нотов.

Исследования, начатые в северо-западных областях России, теперь охватывают и ЦФО. Ученые ТвГУ изучают инвазионную флору, полемохоры и флору старинных дворянских усадеб, что позволяет понять динамику экосистем и разработать меры по их сохранению в условиях техногенного и антропогенного воздействия. "Исследования биологов ТвГУ вносят значимый вклад в сохранение экологии. Наши ученые создали новые методы мониторинга состояния окружающей среды. Эта разработка поможет точнее отслеживать уровень загрязнения и искать пути решения глобальных экологических проблем", - отметил и. о. ректора ТвГУ Дмитрий Беспалов.