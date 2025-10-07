В Кирилло-Белозерском монастыре нашли уникальный свод XVI века

После реставрации его представят посетителям в первозданном виде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Уникальный, образцовый по чистоте кирпичной кладки свод начала XVI века обнаружили при реставрации здания поварни Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Подобные находки очень редки в наше время, после завершения реставрации свод представят посетителям в первозданном виде, сообщила ТАСС заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Ольга Вороничева.

Поварня - наиболее значительное хозяйственное сооружение монастыря. Ее здание, вытянутое вдоль Сиверского озера, состоит из целого ряда помещений, различных по размеру и по назначению. Все они возникли постепенно, без единого плана, последовательно пристраивались к наиболее древнему ядру - собственно поварне.

"В самом древнем ядре поварни сохранился прекрасный первоначальный свод начала XVI века. На начало реставрации он находился под слоем обмазки-побелки, его техническое состояние было непонятно. После того как реставраторы его расчистили, оказалось, что кирпичная кладка выполнена очень красиво и хорошо сохранилась. После раскрытия мы увидели образцовый по чистоте кирпичной кладки свод. Он ценится за то, относится к раннему периоду начала XVI века, таких конструкций сохранилось очень мало и в Вологодской области, и в целом по России, потому что их впоследствии перестраивали, переделывали, они разрушались от плохого технического состояния. Здесь свод сохранился очень хорошо", - рассказала ТАСС заместитель гендиректора по реставрации.

По проекту реставрации планировалось снова обмазать свод раствором, но сейчас авторский надзор пришел к выводу показывать его в расчищенном виде. Предстоит лишь обмазать швы и кое-где восполнить отдельные кирпичи.

Расчищены также 14 внутристенных дымоходных каналов, первоначально они завершались трубами, через которые вытягивался дым от очагов, на которых готовили еду. Трубы до нашего времени не сохранились, но реставраторы их уже восстановили.

"Монастырь был большой, народу проживало очень много, приходилось много готовить еды. И как раз в самом древнем ядре поварни было множество очагов в двух помещениях, они топились по-черному, а дым поднимался кверху и выходил через эти 14 печных труб. Помещение оказалось очень высокое. Теперь это совершенно другой образ Поварни, не такое маленькое приземистое здание, которое мы привыкли видеть, а гораздо выше, потому что оно восстановлено и в высоту, и в глубину до первоначальной отметки", - отметила Ольга Вороничева.

О музее

Археологи откопали целый метр наслоений грунта и внутри, и снаружи здания. "Так как здание существовало много столетий, полы все время обновляли. Обнаружилось несколько наслоений и кирпичных, и деревянных полов. Археологи это изучают и затем покажут, как все было устроено", - отметила заместитель гендиректора.

В ходе работ специалисты реставрируют также первоначальный декор. Восстановлены исторические карнизы, раскрываются первоначальные оконные и дверные проемы. Как сообщал ранее гендиректор музея-заповедника Михаил Шаромазов, в здании Поварни после реставрации обустроят открытое фондохранилище.

Основанный в 1397 году монахом Кириллом Кирилло-Белозерский монастырь, на территории которого 100 лет назад был создан музей, является крупнейшим православным монастырем-крепостью из дошедших до нас со времен Древней Руси. Крепость является вершиной средневекового фортификационного искусства. Состоит из 11 каменных церквей, колокольни, двух трапезных, двух больниц, жилых и хозяйственных построек, находящихся в окружении двойного кольца крепостных укреплений XVI и XVII веков. Ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.