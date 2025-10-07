Более 200 школьников представят свои разработки на фестивале "Наука 0+"

Конкурс способствует распространению и популяризации научного знания, повышению педагогической квалификации преподавателей России и других стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Свыше 200 школьников из России и других стран представят свои проекты 11 октября на международном фестивале "Наука 0+" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"В субботу, 11 октября, более 200 школьников со всей России и других стран представят результаты своих фундаментальных исследований и практические разработки на очном этапе конкурса "Ученые будущего". Мероприятие пройдет на флагманской площадке фестиваля в МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках XX международного фестиваля "Наука 0+". Проекты юных ученых посвящены самым разным темам: от биомедицины и экологии до искусственного интеллекта и материаловедения", - сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Ученые будущего" - международный конкурс научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ, который в этом году пройдет под эгидой Минобрнауки и при поддержке Минпросвещения РФ, МГУ, РАН, правительства Москвы и Школьной лаборатории научного творчества "Ланат". В заочном туре приняли участие более 1 000 учащихся 3-11 классов из России и ряда других стран. Проекты оцениваются экспертным жюри, в состав которого входят ученые российских вузов и НИИ.

"Этот конкурс направлен на поддержку одаренных детей, развитие у школьников интереса к изучению точных, естественных и инженерных наук, создание условий для интеллектуального развития учащихся. Он способствует распространению и популяризации научного знания, повышению педагогической квалификации преподавателей России и других стран", - отметил ректор МГУ, сопредседатель оргкомитета фестиваля Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба "Наука 0+".

Из победителей конкурса будут сформированы команды школьников, которые представят Россию на ведущих международных конкурсах.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Он пройдет здесь 10-12 октября на более чем 100 площадках. Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - Сибур.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.