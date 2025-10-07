Садовничий: фестиваль "Наука 0+" вдохновляет молодежь идти в фундаментальную науку

Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что основная цель мероприятия заключается в демонстрации потенциала науки, а также в открытии для молодых людей перспектив самореализации в сфере исследований и разработок

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Абитуриенты российских вузов после участия в международном фестивале "Наука 0+" чаще выбирают профессии, связанные с фундаментальной наукой. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, сопредседатель оргкомитета фестиваля Виктор Садовничий.

Юбилейный, 20-й по счету фестиваль "Наука 0+" пройдет в Москве 10-12 октября. Гостей ждут лекции ученых, выставки, мастер-классы, викторины и кинопремьеры. Церемония открытия состоится в пятницу вечером в Фундаментальной библиотеке МГУ.

"Миссия фестиваля "Наука 0+" остается неизменной все эти годы - показать, как удивителен и интересен мир науки, еще раз продемонстрировать ее безграничный потенциал, открыть для молодых людей перспективы самореализации в сфере исследований и разработок. Отрадно видеть, как после лекций выдающихся ученых, выступлений научных журналистов и научных шоу абитуриенты МГУ и других университетов выбирают профессии, связанные с фундаментальной наукой, с технологиями, с действительно большим будущим", - отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.

Московский государственный университет традиционно выступит флагманской площадкой события, здесь пройдут более 300 мероприятий. В Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе можно будет посетить лекторий, научные бои и финал конкурса "Ученые будущего".

"В Фундаментальной библиотеке МГУ развернется уникальная юбилейная выставка "От кремня до кубита: путь человечества". Подготовленная крупнейшими научными центрами страны, она откроет перед посетителями захватывающее путешествие по истории человеческого познания - от первых каменных орудий до квантовых технологий будущего", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Тематические площадки

Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. В Москве "Наука 0+" пройдет на более чем 100 площадках, включая РАН, Национальный центр "Россия", Московский дворец пионеров, парк "Зарядье", а также ряд вузов и научных центров.

В числе центральных площадок - тематические зоны, которые откроются в МГЛУ ("Вселенная коммуникации"), НИЯУ МИФИ ("Ядерная вселенная"), РУДН (Вселенная устойчивого развития"), РХТУ ("Вселенная химии"), Институте физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН ("Вселенная удивительных растений"), Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина ("Вселенная ветеринарии"), РНИМУ им. Н. И. Пирогова ("Вселенная здоровья"), Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете ("Вселенная игр"), Сеченовском университете ("Вселенная медицины"), на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова ("Вселенная языков и культур") и в Центральном университете ("Вселенная ИИ").

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Он пройдет здесь 10-12 октября на более чем 100 площадках.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - "Сибур".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.