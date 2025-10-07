На фестивале "Наука 0+" обсудят этические вопросы развития ИИ

Гостей также ждет игровая экскурсия по кампусу вуза, мастер-классы по созданию мультфильмов и дебаты

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Участники международного фестиваля "Наука 0+" обсудят с учеными этические аспекты развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и практические приложения таких разработок на тематической площадке "Вселенная ИИ", которая откроется 11 октября в Центральном университете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Площадка "Вселенная ИИ" в Центральном университете - это возможность погрузиться в современные технологии и науку через лекции ведущих ученых, воркшопы представителей индустрии и игровые активности от студентов. Так, гости смогут обсудить с исследователями важнейшие этические вопросы развития ИИ", - сообщили ТАСС организаторы.

Участников также ждет игровая экскурсия по кампусу вуза, мастер-классы по созданию мультфильмов и дебаты.

"Искусственный интеллект - это яркое доказательство того, что наука едина и прекрасна в своем многообразии. На нашей площадке "Вселенная ИИ" мы стремимся показать, что эта сложная область - не только фундаментальные труды и алгоритмы, но и живой, захватывающий процесс творчества, в котором может принять участие каждый - от ребенка, который с помощью ИИ сгенерировал мультик, до студента, обучающего нейросеть", - отметила директор по науке Центрального университета Карина Гургенова, чьи слова приводит пресс-служба проекта.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.

В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Он пройдет здесь 10-12 октября на более чем 100 площадках. Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.

