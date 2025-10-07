Разработан прибор для выявления микротрещин в металлических деталях

Аппарат имеет некоторые преимущества по сравнению с существующими на рынке устройствами

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Уникальный портативный прибор для выявления микротрещин и других дефектов в металлических поверхностях разработан в НИЯУ МИФИ. Как рассказали ТАСС в ядерном университете, прибор имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими на рынке устройствами, а на метод получен международный патент.

"Прибор, опытный образец которого уже прошел успешное тестирование, действует на основе так называемого метода сканирующей контактной потенциометрии, разработанного и запатентованного научным руководителем проекта Виталием Суриным. Прибор способен выявить самые мелкие трещины, микроскопические дефекты, зоны коррозии и структурные неоднородности, в том числе, в труднодоступных местах металлических изделий и в мелких деталях", - сказали в МИФИ.

Важной особенностью устройства является способность выявлять дефекты поверхности в деталях сложной формы: сварных швах, трубных колпачках, корпусных элементах и других критически важных узлах. Особое значение прибор имеет для диагностики оборудования атомных электростанций, где необходим высокоточный контроль, и где невозможно применение существующих методов неразрушающего контроля. Опытный образец уже протестирован на деталях с реальными дефектами. В ближайшее время разработчики прибора планируют создать линейку прототипов устройства для применения в различных условиях.

В основе действия лежит принцип потенциометрии - на участок металлической поверхности специальным зондом подается электрический заряд, после чего замеряются локальные изменения контактного потенциала между чувствительным зондом и поверхностью металла. Резкие изменения электрического потенциала свидетельствует о дефектах поверхности. Данные с прибора передаются по сети bluetooth и на компьютере оператора выводится двумерная карта распределения потенциала, где наглядно показаны выявленные отклонения.

Как рассказал один из разработчиков прибора, студент Егор Рыбаков, в настоящее время в промышленности используются альтернативные методы контроля металлических поверхностей- ультразвуковые, радиографические и капиллярные. Однако, предлагаемый в МИФИ прибор имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими на рынке устройствами - прежде всего более, он отличается высокой чувствительностью к микротрещинам и возможностью применения в труднодоступных местах и ядерной среде.