Открытие лауреатов Нобеля по физике 2025 важно для понимания мироздания

Награду "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи" получат британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис
10:50
обновлено 11:25

МОСКВА, 7 октября /ТАСС/. Открытие нобелевских лауреатов по физике 2025 года очень важно для понимания того, как устроено мироздание, сказал ТАСС доктор физико-математических наук (1994), главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов.

"Это прекрасно, что в год столетия квантовой механики мы имеем премию по квантовой механике и она за фундаментальные квантовые свойства. Они [лауреаты] наблюдали свойства в 1980-х годах. Как только мы "запираем" квантовые системы, например электрон в атоме, там возникают дискретные уровни энергии. И это очень важно для всего устройства мироздания. Вот просто свойства атома, дискретность внутри атомов - это основа Вселенной. И это было продемонстрировано, и было показано, каким образом они исполняют замечательный квантовый эффект - туннелируют. Эти довольно давние работы сыграли большую роль в будущем развитии технологий", - сказал он.

Ученый отметил, что этот сугубо квантовый эффект, "чрезвычайно важен, например, для горения звезд". "Звезды, включая наше Солнце, горят благодаря туннельному эффекту. Но тем более что они [лауреаты] наблюдали его в искусственной цепи. Но главное, что это было для того, что сейчас называют мезоскопическими состояниями. Это не один, не два электрона, а это значительное количество квантовых объектов, ведущих себя как нечто единое целое", - сказал он.

Нобелевскую премию в области физики за 2025 год получат британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис. Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук.

Ученых отметили премией "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи", говорится в мотивировочной части решения комитета. 

