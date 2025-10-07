Эксперт Кумар: открытие лауреатов Нобеля по физике важно для квантовых транзисторов

Благодаря квантовой механике можно сохранить состояние многих частиц, отметил сотрудник Института физики полупроводников СО РАН

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Tom Little

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Открытие нобелевских лауреатов по физике важно для создания квантовых транзисторов - электронных устройств, которые управляют потоком заряженных частиц (обычно электронов) не классическим образом, а используя квантовые эффекты. Такое мнение высказал сотрудник Института физики полупроводников СО РАН Ниранджан Кумар.

Читайте также

Нобелевская премия по физике. Кому и за что ее вручали

Во вторник в Стокгольме объявили, что Нобелевскую премию по физике получат Джон Кларк, Мишель Деворе, Джон Мартинис за достижения в квантовой механике. Она присуждена "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

"Благодаря квантовой механике, которая работает в макроскопическом масштабе, мы можем сохранить состояние многих частиц, например, атомов, в квантовом состоянии. Поэтому это открытие важно для квантовых транзисторов. Обычный транзистор работает в режимах "есть сигнал" или "нет сигнала". На квантовом транзисторе оба состояния будут присутствовать одновременно - это закон суперпозиции. Это открытие пригодится в дальнейшем для создания квантовых транзисторов", - привели мнение Кумара ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета, с которым также сотрудничает ученый.

Еще один пример - создание квантовых компьютеров, которым открытие может дать новый толчок. Квантовый компьютер тоже работает на основе транзисторов, действующих по закону квантовой, а не классической механики. "И самое главное - с помощью квантовой механики можно создать квантовые провода, по которым электрический ток будет идти без напряжения, а значит - без потерь электронов, достигая высочайшей сверхпроводимости", - добавили в НГПУ.