Ученый Рыбаков оценил открытие лауреатов Нобеля по физике

Доктор физико-математических наук считает, что это заложило основу для технологий будущего

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Открытие нобелевских лауреатов по физике усовершенствует технологии во всех областях - от медицины до вычислительных приборов и навигационных систем. Об этом рассказал ТАСС доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники, почетный профессор РУДН Юрий Рыбаков.

7 октября в Стокгольме озвучили, что Нобелевскую премию по физике получат Джон Кларк, Мишель Деворе, Джон Мартинис за достижения в квантовой механике. Она присуждена "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

"На основе этого открытия можно будет создавать сверхточные датчики. Например, медицинские сканеры, которые смогут "видеть" малейшие изменения в магнитных полях человеческого мозга, или приборы, которые кардинально улучшат навигационные системы. Проще говоря, ученые взяли причудливый квантовый эффект и превратили его из лабораторного курьеза в основу для технологий будущего, которые скоро могут изменить нашу жизнь", - рассказал Рыбаков.

По его словам, суть открытия в том, что до сих пор этот квантовый эффект работал только в микроскопических системах.

"Они смогли собрать из таких "слабых связей" целую цепь - миниатюрный чип, который можно запросто подержать в руках. При этом вся эта система в целом вела себя как одна квантовая частица! Для науки - это все равно что впервые увидеть, как законы микромира, обычно действующие для атомов, начинают работать для объекта размером с песчинку. Это открывает дорогу к созданию квантовых компьютеров - машин невероятной мощности", - объяснил ученый.