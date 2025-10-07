Разработан отечественный стандарт трещиностойкости сталей

Разработка снижает зависимость российской экономики от аналогичных западных стандартов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей", входящего в Курчатовский институт, разработали отечественный стандарт, определяющий трещиноустойчивость сталей. Разработка снижает зависимость российской экономики от аналогичных западных стандартов, сообщили в пресс-службе ЦНИИ КМ "Прометей".

"Нашими материаловедами сформирована база теоретических и экспериментальных данных <...> по определению параметров трещиностойкости для сталей, используемых в нефтегазовом комплексе и судостроении. <...> Зависимость от устаревших западных стандартов в этой сфере - явный анахронизм" - говорится в сообщении.

В России есть ГОСТ, определяющий, каким характеристиками должны обладать материалы в атомной энергетике, но в нефтегазовой отрасли и судостроении, согласно пресс-службе ЦНИИ КМ "Прометей", подобные требования устаревшие или их просто нет. Стандарт "Прометея" состоит из специальных формул, именно по ним можно рассчитывать "неопределенность параметров трещиностойкости", что поможет при испытании отечественных сталей на прочность.

Автор разработанного стандарта - доктор технических наук, начальник сектора НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" Владимир Филин.