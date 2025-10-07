Звездопад из созвездия Дракона можно наблюдать с 22:00 мск на северо-западе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Поток метеоров Дракониды достигнет максимума мощности около 22:00 мск, искать "падающие звезды" нужно над северо-западным горизонтом, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Ожидаемое учеными количество "падающих звезд" в ночь пика - до 15 метеоров в час. В ночь на 9 октября Луна будет близка к фазе полнолуния (7 октября), что ухудшит условия наблюдения потока, который относится к слабым. Любителям звездопадов астрономы советуют отправляться за город, подальше от освещенных фонарями городов.

"Пик активности потока Дракониды ожидается примерно в 22:00 мск 8 октября. Наблюдать метеоры Драконид можно в вечерние часы над северо-западным горизонтом в районе с ясным темным небом. Метеорный поток будет лучше всего виден в Северном полушарии", - сообщили ТАСС в планетарии.

После захода Солнца радиант Драконид будет находиться рядом с астеризмом Голова Дракона высоко над северо-западным горизонтом.

Согласно данным, опубликованным на сайте Росгидромета, в ночь на 9 октября в Москве и Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, что может помешать наблюдению явления.