Повышенный риск развития непереносимости глютена нашли в шести регионах России

Исследователи проанализировали генетические данные более 33 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Российские генетики выяснили, что в шести регионах страны существует повышенный риск развития целиакии - хронического генетического заболевания, при котором пища, в состав которой входит глютен, повреждает слизистую оболочку пищеварительного тракта. В ходе исследования были проанализированы данные более 33 тыс. человек, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник ООО "Национальный центр генетических исследований" Ирина Колесникова.

"Наша команда провела масштабное исследование, проанализировав данные генетического анализа более 33 тыс. человек. К регионам повышенного риска развития целиакии можно отнести Костромскую и Липецкую области, Республику Северная Осетия, Республику Марий Эл, Ярославскую и Смоленскую области, где частота аллеля - варианта гена, связанного с риском развития заболевания, выше 13%", - сказала собеседница агентства.

По словам Колесниковой, впервые были получены данные о частотах распространения HLA-DQ2.5 - вариант гена, который связан с целиакией, по России в целом и в ее отдельных регионах, а также выделены регионы с повышенным эпидемиологическим риском в отношение целиакии.

Так, риск развития целиакии у гомозигот HLA-DQ2.5 по крайней мере в пять раз выше по сравнению с гетерозиготами. "Костромскую область стоит выделить отдельно, поскольку частота ассоциированного с риском развития целиакии генетического варианта в этом регионе более чем в два раза превышает среднюю по РФ", - пояснила специалист.

Менее выражен риск целиакии в Якутии, Брянской и Оренбургской областях (частота аллеля риска выше 11%). "В этих регионах целесообразно проводить скрининговые мероприятия, направленные на выявление и профилактику целиакии, в том числе и особенно бессимптомной, а также на повышение осведомленности населения о непереносимости глютена, ее формах, причинах и симптомах", - отметила Колесникова.

Регионы пониженного риска

Вологодскую, Тульскую и Астраханскую области исследователи отнесли к регионам сниженного риска целиакии, однако это не должно быть причиной для пренебрежения скринингом и профилактикой, считает Колесникова. Максимальная распространенность гомозиготы HLA-DQ2.5 была обнаружена в Курской области, минимальная - в Астраханской. Ученые не нашли взаимосвязи распространенности алелля и высокого уровня потребления хлебобулочных изделий.

Результаты исследования были опубликованы в научно-практическом журнале "Анализ риска здоровью". Его издает федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Роспотребнадзора.