На юго-востоке Крыма нашли ранее неизвестную древнеримскую крепость

Оборонительное сооружение было частью масштабной системы пограничных укреплений Боспорского царства - государства, основанного на базе греческих колоний по обоим берегам Керченского пролива

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Археологи обнаружили руины ранее неизвестной науке древнеримской крепости при раскопках на юго-востоке Крымского полуострова, сообщил ТАСС директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

"Ранее мы предполагали, что там что-то есть - какой-то археологический объект. И местные жители при сельхозработах, и мы находили древнюю керамику, но было невозможно понять, к чему она относится. А сейчас проведенные археологические разведки позволили нам убедиться: в этом месте находится крепость, укрепление римского времени. По всей видимости это будет новый памятник, в исследованиях которого примут участие волонтеры фонда "Археология": он находится всего в 12 км от нашего базового лагеря. Это уникальная возможность для наших добровольцев принять участие в изучении настоящей древней крепости", - рассказал Марков.

Он уточнил, что крепость действовала в римский период. Ее башня, вероятно, была построена в начале I века до нашей эры и просуществовала около 100 лет. Оборонительное сооружение было частью масштабной системы пограничных укреплений Боспорского царства - государства, основанного на базе греческих колоний по обоим берегам Керченского пролива.

"Стоит отметить стратегическое месторасположение крепости. С одной стороны, оно позволяет вести наблюдение за окрестными землями. <...> Система укреплений в тот период предполагала, что крепости находятся в прямой видимости друг от друга, чтобы оперативно - для своего времени - обмениваться сигналами, передавать информацию о нападениях врага и, в случае необходимости, приходить на помощь соседнему форту. С другой, открывается прекрасный вид на акваторию - Керченский пролив видно почти на всей протяженности, вплоть до Крымского моста", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что крепость обнаружена Южнобоспорской археологической экспедицией Института археологи Крыма и Института археологии РАН под руководством Дениса Бейлина и Ирины Рукавишниковой, в связке с которой фонд проводит раскопки в этой же местности - на расположенном неподалеку могильнике Кыз-Аул.

По его данным, толщина вскрытого в этом году участка стены внешнего периметра оборонительных построек не менее 1 м, толщина стен башни, которая представляла собой ядро комплекса, достигала 2 м. Уже понятно, что комплекс представляет собой прямоугольную в плане башню, окруженную внешним периметром стен, к которому с востока и юга пристроен комплекс жилых и хозяйственных построек - это удалось установить по информации, полученной из разведочных шурфов, и по рельефу местности. Общая площадь укрепления оценивается не более, чем в 1 тыс. кв. м, комплекс построек - не более 700 кв. м. Стены, вероятно, были основательно разобраны при строительстве более поздних поселений.

О Боспорском царстве

Боспорское царство - античное государство, которое было основано греческими переселенцами более 2,5 тыс. лет назад на обеих сторонах Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современный город Керчь), крупные города - Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей на Керченском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа). В IV в. н. э. греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.