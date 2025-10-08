В Москве в выходные будет работать "Квантовый лабиринт"

Выставка расскажет о том, как волновая природа помогает понять поведение квантовых частиц и о тех технологиях, которые "выросли" из этих явлений: квантовой связи, вычислениях и сенсорах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. "Квантовый лабиринт" станет центральным элементом иммерсивной выставки, которая будет работать в выходные в Национальном центре "Россия". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного фестиваля "Наука 0+".

11-12 октября в Москве пройдет юбилейный, 20-й по счету фестиваль "Наука 0+". Лекции ученых, мастер-классы, квизы и квесты, кинопоказы и научные шоу будут организованы на более чем 100 площадках, в числе которых - Национальный центр "Россия".

"Центральным элементом иммерсивной выставки "Твоя квантовая реальность" в Национальном центре "Россия" станет интерактивный "Квантовый лабиринт". В этом мультимедийном пространстве посетители смогут почувствовать себя квантовыми объектами и буквально "войти" в законы микромира: их цифровое отражение будет двигаться по нескольким маршрутам одновременно, пересекаться само с собой и проходить сквозь стены, превращая сложные принципы квантовой физики в наглядный и захватывающий опыт", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Выставка расскажет о том, как волновая природа помогает понять поведение квантовых частиц и о тех технологиях, которые "выросли" из этих явлений: квантовой связи, вычислениях и сенсорах. В ее создании приняли участие ведущие квантовые научные центры страны, среди которых - физический факультет и Центр квантовых технологий МГУ, госкорпорация "Росатом", НИЦ "Курчатовский институт", ФИАН имени П. Н. Лебедева, МГТУ имени Н. Э. Баумана, ФТИ имени А. Ф. Иоффе и другие. В Национальном центре "Россия" также пройдут лекции, мастер-классы и научные дискуссии.

"Уже два десятилетия "Наука 0+" выполняет важнейшую просветительскую миссию, вносит вклад в популяризацию науки и привлекает в сферу исследований молодежь. А несколько лет назад фестиваль заслуженно стал одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Уверен, в этом году мероприятия в рамках "Науки 0+" будут содержательными и интересными. Приглашаю посетить наш фестиваль всей семьей", - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба проекта.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - Сибур.

