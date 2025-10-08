Фурсенко: интерес к науке в России выше, чем в СССР

Помощник президента отметил, что наука стала гораздо дороже

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Интерес к науке в современной России выше, чем это было даже в СССР, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Разговор об этом шел на вечерней сессии симпозиума "Создавая будущее" в Национальном центре "Россия".

"Есть ограничения по населению. И по тем людям, которые хотят и могут заниматься наукой. Хотя сегодня интерес к науке, по [данным] социологии, больше, чем когда бы то ни было в Советском Союзе", - рассказал Фурсенко.

Отвечая на тезисы о недостаточном финансировании, в частности, космических исследований, Фурсенко напомнил об их высокой стоимости. "Наука сегодня стала гораздо дороже. И это касается не только зарплаты трудящихся - касается того, что все серьезные исследования требуют гораздо более продвинутого оборудования", - отметил помощник президента.

Тем не менее, как подчеркнул Фурсенко, необходимо расставлять приоритеты, "проводить приоритизацию сверху или путем экспертного заключения", иначе, по его словам, "это будет происходить стихийно, и далеко не всегда это будет происходить оптимальным образом".

"И в этом плане, конечно, приходится выбирать. Вот, большой спор был, нужна у нас пилотируемая космонавтика или нет. И зачем ее надо сохранять? На самом деле, до сих пор продолжается этот спор. Но с другой стороны, есть факт, который заключается в том, что беспилотный [космический телескоп] "Хаббл", по-моему было десять экспедиций, которые его чинили. Причем, чинили его люди, а не автоматы, потому что слишком сложно", - заметил Фурсенко.

Как подчеркнул он, нередко "без присутствия человека оказывается еще дороже".

О симпозиуме

Симпозиум проходил 7-8 октября в Москве под эгидой Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ.

Международный симпозиум объединяет участников более чем из 85 стран: Китая, США, Италии, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Это государственные деятели, ученые, исследователи, инженеры, футурологи, деятели культуры и искусства, представители медиа и все те, кто неравнодушен к будущему России, мира и готов строить прикладные прогнозы.