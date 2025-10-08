На Земле сняты риски магнитных бурь

Обстановка стабилизировалась, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Обстановка в околоземном пространстве стабилизировалась, поэтому риски магнитных бурь на Земле сняты. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Это короткое сообщение о снятии рисков геомагнитных возмущений, объявленных два дня назад из-за ожидавшегося прихода к Земле облака солнечной плазмы. Измерения солнечного ветра показывают, что обстановка в околоземном пространстве стабилизировалась, хотя, строго говоря, она и не выходила сколь-либо заметно из равновесия", - говорится в сообщении.

Утром 3 октября произошла вспышка М1.5, которая сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли. 7 октября ученые начали регистрировать первые признаки прихода выброса к Земле.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.