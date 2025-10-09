В Сибири применяют идеи нобелевских лауреатов для разделения углеводоров

Ученые также занимаются применением металлорганических каркасов в качестве катализаторов

НОВОСИБИРСК, 9 октября. Ученые Института катализа имени Борескова (ИК) СО РАН используют разработанные нобелевскими лауреатами металл-органические каркасы (metal-organic framework, MOF) для разделения фракций природных углеводородов и продуктов нефтепереработки. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник ИК СО РАН и Новосибирского госуниверситета (НГУ) Даниил Колоколов.

Нобелевскую премию в области химии за 2025 год получат японец Сусуму Китагава, австралиец Ричард Робсон и американец Омар Яги. Ученых отметили премией "за разработку металлоорганических каркасов", говорится в мотивировочной части решения комитета.

"У нас в Институте катализа имени академика Борескова мы изучаем MOF как материал, активный для селективного разделения углеводоров. <...> MOF мы как раз используем в качестве активного материала, которые бы фракционным образом или через молекулярно световой эффект разделяют на разные фракции природные углеводороды или получаемые при переработке нефти и газа", - сказал собеседник агентства.

Ученые института также занимаются применением металлорганических каркасов в качестве катализаторов, либо как среду для проведения катализа. По словам Колоколова, это позволяет делать пористая структура MOF. "Каждая пора может восприниматься как такой микрореактор, поскольку он имеет специфическую форму и поверхность, то одни и те же вещества в зависимости от условий могут прореагировать по-разному", - пояснил он.

Колоколов добавил, что в новосибирском Академгородке также ведутся работы по синтезу новых металлорганических каркасов для оптических применений. Такие исследования проводят в лаборатории металл-органических координационных полимеров Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН.