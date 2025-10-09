На Камчатке фиксируют обогащение вод акваторий из-за извержений вулканов

Из-за этих химических процессов изменяется ландшафт, сообщили в сети природных парков "Вулканы Камчатки"

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 октября. /ТАСС/. Ученые на Камчатке фиксируют обогащение вод Авачинско-Корякского бассейна различными химическими компонентами в результате активности вулканов, сообщили ТАСС в сети природных парков "Вулканы Камчатки".

"Особенно это проявляется в водах северной части Корякского вулкана: они насыщены углекислотой, хлорными, сернистыми, азотными соединениями. Здесь же фиксируются выходы метана и обнаруживаются даже следы мышьяка", - рассказали в учреждении.

Из-за этих химических процессов изменяется ландшафт - вулканические породы в области Корякских нарзанов становятся неустойчивыми, хрупкими, с явно измененной структурой.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.