В РФ предложили способ снижения веса через электростимуляцию уха

Ушной зажим устанавливается пациенту с повышенной массой тела или с диагнозом ожирение за полчаса перед любым приемом пищи

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Ученые Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины разработали и запатентовали ушной зажим, который через электростимуляцию блуждающего нерва способствует снижению веса пациента. Об этом сообщила на конференции "Кардиометаболические заболевания: проблемы в Сибири" директор центра Оксана Драпкина.

Блуждающий нерв (или вагус) является самым длинным из черепных нервов, проходя ("блуждая") практически по всему телу. Он идет от мозга к брюшной полости. Иннервирует органы головы, шеи, грудной и брюшной полостей. Тонус вагуса - степень активности нерва, отражающая его способность эффективно регулировать функции внутренних органов.

"Мы получили патент на изделие по поводу влияния на тонус вагуса. Есть у нас такая прищепка на ухо, узелок, который влияет на тонус вагуса, и это тоже помогает снижать вес", - сказала она.

Согласно патентной документации, с которой ознакомился ТАСС, зажим устанавливается пациенту с повышенной массой тела или с диагнозом ожирение за полчаса перед любым приемом пищи. Перед установкой ему увлажняют левую ушную раковину для снижения болевых ощущений. Устройство производит электрическую стимуляцию волокон блуждающего нерва. Зажим состоит из двух соединенных деталей, в каждой из которых расположен электрод. "Правильность работы достигается при ощущении пациентом покалывания кожи ушной раковины без болевого раздражения", - отмечается в патенте.

Длительность процедуры составляет 10 минут. В патенте разработчики ссылаются на ранние исследования, которые доказывают, что хроническая стимуляция блуждающего нерва (как шейная, так и ушная) значительно снижает массу тела, уменьшает потребление пищи и улучшает гомеостаз глюкозы у минипигов и крыс с ожирением. Созданный зажим обеспечивает снижение массы тела при ожирении, уменьшение потребления пищи, а также изменение пищевого поведения пациента при помощи заявляемого способа, отмечается в патенте.