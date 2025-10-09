Ученые импортозаместили программное обеспечение для вентильного электродвигателя

Она позволяет управлять тремя фазами вентильного электродвигателя, сообщил научный сотрудник региональной молодежной лаборатории электромеханических, электронных и электрохимических систем ЮУрГУ Павел Шабуров

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Первую отечественную программу для управления трехфазными вентильными электродвигателями, которые используются в квадрокоптерах, автомобилях, промышленности, создали и успешно протестировали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник региональной молодежной лаборатории электромеханических, электронных и электрохимических систем ЮУрГУ Павел Шабуров.

"Сегодня ориентируемся на использование отечественных компонентов в электронных системах управления для транспортных средств и других электромеханических устройств. Решили проблему импортозамещения - создали в ЮУрГУ первую российскую программу для микроконтроллера MIK32 "Амур". Она позволяет управлять тремя фазами вентильного электродвигателя по трем сигналам от датчиков положения ротора", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что программа полностью отлажена и планируется к применению в вентильном электроприводе с большой долей российских компонентов. "Микроконтроллер является неотъемлемой частью любой современной техники, он выполняет функции формирования и передачи сигналов драйверам, чтобы привести электромеханическое устройство в движение", - пояснил ученый.

По его словам, сегодня челябинские ученые работают над полным импортозамещением компонентов трехфазного вентильного электропривода.

