Сильная вспышка не вызовет магнитных бурь

Событие произошло не на обращенной к Земле стороне, а за краем солнечного диска на обратной стороне, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности - М, произошедшая на Солнце в четверг, не вызовет магнитных бурь на Земле. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС о вспышке М2.0.

"Событие не имеет геомагнитных перспектив и, фактически, произошло даже не на обращенной к Земле стороне, а за краем солнечного диска на обратной стороне. Благодаря такому положению, с идеальной проекции удалось наблюдать выброс плазмы, который на этот раз был исключительно красивым", - отметили в лаборатории.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.