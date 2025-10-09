Созданы пластичные стекла для инфракрасной оптики и гибкой электроники

Такие стекла устойчивы к повреждениям

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали пластичные полупроводниковые стекла, которые устойчивы к повреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Химики Санкт-Петербургского университета разработали гибкие полупроводниковые стекла, которые сравнимы по пластичности с алюминием. На основе новых материалов можно производить устойчивые к повреждению приборы ночного видения, гибкие медицинских сенсоры и запоминающие устройства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полупроводниковые стекла - это стекла, в составе которых кислород заменен на серу, селен или теллур. Они используются для изготовления инфракрасной оптики, например, тепловизоров и очков ночного видения, гибкой электроники и энергонезависимых накопителей информации. Полупроводниковые стекла хрупкие, поэтому изделия из них легко повредить. Ученые СПбГУ нашли способ сделать материалы более пластичными и тем самым повысить прочность устройств на их основе.

По данным пресс-службы, изделия из полупроводниковых стекол часто ломаются из-за появления в них напряжений в процессе изготовления или использования. Например, температурные напряжения возникают при производстве инфракрасной оптики методом горячего прессования, механические - в устройствах энергонезависимой памяти просто во время перезаписи информации.

Напряжения постепенно ведут к деградации стеклянного полупроводника, но предотвратить их появление нельзя. Ученые СПбГУ решили создать стекло, которое будет выдерживать напряжения в первые минуты воздействия, а затем постепенно снижать их величину, то есть релаксировать. Исследователи смогли повысить пластичность полупроводниковых стекол за счет добавления в их состав серебра.

"Благодаря этому стекла приобрели способность к релаксации напряжений: как термических, так и механических. И теперь они могут выдерживать сжатие, под действием которого обычное стекло разрушается, а также снижать его интенсивность в процессе релаксации", - привели в пресс-службе слова почетного профессора СПбГУ, заведующего кафедрой лазерной химии и лазерного материаловедения СПбГУ Юрия Тверьяновича.