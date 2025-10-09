Найдены галактики с координатами, ранее установленными с ошибкой

Открытие позволит скорректировать систему координат и повысить точность спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) и Физического института академии наук им. П. Н. Лебедева (ФИАН) обнаружили необычный тип небесных галактик, сообщили в пресс-службе МФТИ. Координаты этих гигантских звездных скоплений были когда-то определены неправильно.

"Астрофизики из МФТИ и ФИАН нашли и исследовали необычный класс активных галактик, координаты которых ранее были определены с ошибкой. Оказалось, что в радиодиапазоне самая яркая их область - не ядро, а ударная волна в джете. Открытие позволит скорректировать систему координат и повысить точность спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС", - отметили в пресс-службе.

Как напомнили ученые, галактики имеют активные ядра - квазары, в центре каждого из которых находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая вещество. Прежде чем упасть в черную дыру, вещество образует вокруг нее аккреционный диск, который ярко светится в рентгеновском, видимом и радиодиапазоне. Перпендикулярно этому диску образуется джет - узконаправленный поток частиц, в котором они движутся почти со скоростью света. Яркость квазаров превышает солнечную в триллионы раз, поэтому мы видим их сквозь миллиарды световых лет. Из-за большой дальности они кажутся неподвижными.

Исследователи сравнили данные оптического телескопа Gaia и радиоинтерферометров со сверхдлинной базой. Оказалось, что примерно в 10% случаев положения квазаров в оптическом и радиодиапазоне различаются. Это объясняется тем, что в разных диапазонах в излучении квазара доминируют разные части его сложной структуры, состоящей из джета и аккреционного диска.

Самое яркое - не ядро

В этот раз ученые использовали информацию о таких сдвигах координат для поиска квазаров с интересной структурой - когда самой яркой деталью в радиодиапазоне является не ядро, а участок джета на расстоянии нескольких световых лет от него. Астрофизики проанализировали сотни тысяч архивных изображений и обнаружили 35 таких необычных галактик.

Ученые рассматривают несколько возможных объяснений этого феномена. "Вероятно, релятивистская струя, вырываясь из ядра, сталкивается с плотными облаками межзвездного газа вокруг. Образуется стоячая ударная волна, которая работает как гигантский ускоритель частиц и заставляет эту область джета ярко светиться, затмевая истинное ядро галактики", - рассказал научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ Александр Попков.

Сами же ядра галактик оказались аномально тусклыми: их яркостная температура в 10-100 раз ниже стандартного значения. Возможно, их излучение поглощает межзвездная плазма, окружающая ядро. Другая возможная причина - нетипичные параметры самого джета. Ядро может располагаться в той его области, где частицы еще недостаточно ускорились.

"Квазары - это своеобразные маяки для всех навигационных спутников. Если мы используем для ориентации такой "ложный маяк", появляется систематическая ошибка. Наша выборка - это черный список для таких источников. Их либо нужно учитывать с поправкой либо совсем исключать из числа опорных объектов для калибровки спутниковых систем. Кроме того, если активность ядра или характеристики ударной волны меняются со временем, то положение объекта может "скакать". Это тоже важно учитывать", - подчеркнул Попков.

В будущем ученые планируют пополнить список "ложных маяков", внести новые данные в астрометрические каталоги и списки опорных источников для космической навигации. Исследование выполнено при поддержке РНФ, результаты опубликованы в журнале MNRAS.