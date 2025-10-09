В Москве стартует юбилейный международный фестиваль "Наука 0+"

Церемония открытия пройдет в Фундаментальной библиотеке МГУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Юбилейный, 20-й по счету фестиваль "Наука 0+" пройдет в Москве 10-12 октября. В пятницу он откроется иммерсивным спектаклем "Твоя квантовая реальность" и актовой лекцией ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего - автора идеи фестиваля, который сегодня входит в число крупнейших научно-популярных событий в мире.

"Главная тема фестиваля в 2025 году - "Твоя квантовая Вселенная" - соответствует объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий. Гости церемонии открытия отправятся в удивительный мир вероятностей, необычных корреляций и неожиданных связей", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Наука 0+".

Церемония открытия "Наука 0+" пройдет в пятницу вечером в Фундаментальной библиотеке МГУ. О вкладе российских ученых в мировую науку ее участникам расскажет глава МГУ Виктор Садовничий.

Лекция академика откроет работу "Золотого лектория" фестиваля, в рамках которого 11-12 октября выступят лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, научный сотрудник Пекинской академии квантовой информатики Чжоу Лай, академик РАН, и.о. декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова, заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Осадчиев и другие.

Основные события

Программа фестиваля будет организована на более чем 100 площадках столицы. В их числе МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр "Россия", парк "Зарядье", а также музеи, НИИ и другие вузы. Утром в пятницу под эгидой фестиваля более 400 исследователей выступят в московских образовательных учреждениях с лекциями в рамках акции "Ученые - в школы".

11-12 октября в Национальном центре "Россия", Дворце пионеров на Воробьевых горах, в Фундаментальной библиотеке, Шуваловском корпусе МГУ и парке "Зарядье" будут работать научно-популярные выставки и лектории. В выходные также можно будет посетить 11 тематических площадок фестиваля, созданных на базе Московского государственного лингвистического университета, Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, НИЯУ МИФИ, Сеченовского университета, РУДН, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, Пироговского университета, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Центрального университета и факультета иностранных языков и регионоведения МГУ.

Церемония закрытия "Наука 0+" в формате научного шоу состоится вечером 12 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ. Специально к 20-летию фестиваля столичный департамент транспорта выпустил тематические билеты "Единый". На них изображен кот Шредингера и указаны даты события и адрес сайта проекта.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - Сибур.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.