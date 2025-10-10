Российские ученые разработали прибор точного измерения расхода воды для АПК

Принципиальным преимуществом разработки назвали создание полностью оригинальной электронной схемы, сообщили в пресс-службе Алтайского государственного университета

БАРНАУЛ, 10 октября. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного университета создали погружной электромагнитный расходомер, позволяющий проводить замеры в трубах большого диаметра, которые используются в мелиоративных системах, где традиционные механические счетчики не справляются из-за загрязненной воды и высоких скоростей потока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Принципиальное преимущество разработки - создание полностью оригинальной электронной схемы, обеспечивающей качественное считывание сигнала в условиях сильных помех. Это особенно актуально в ситуации недоступности ранее использовавшихся зарубежных аналогов", - сообщили в пресс-службе.

Принцип работы устройства основан на измерении напряжения, возникающего при движении заряженных частиц (ионов) в воде, которая имеет свойства электролита под воздействием магнитного поля. Погружной зонд прибора, внутри которого находятся соленоид и два электрода, помещается в поток через специальное отверстие в трубе.

"Вода, применяемая в мелиорации, - это всегда слабый электролит, то есть раствор солей. Когда этот поток заряженных частиц попадает в магнитное поле, создаваемое соленоидом, на электродах возникает разность потенциалов, которую мы измеряем. Это бесконтактный способ, поэтому прибору не страшны механические примеси", - пояснил доцент кафедры радиофизики и теоретической физики АлтГУ, кандидат физико-математических наук Всеволод Щербинин.

Разработка ноу-хау велась в рамках программы "Приоритет 2030" по заказу компании "Техносервис" (Магнитогорск), специализирующейся на техническом обеспечении агропромышленного комплекса. В настоящее время готов прототип прибора, и ведется работа по его производству совместно с промышленным партнером - компанией "АРОССА" (Адлер).