В МИФИ создали виртуальный аналог лаборатории для квантовых экспериментов

Проект даст студентам глубинное погружение в материал через практику, разовьет теоретические и инженерные навыки, отметили в университете

Редакция сайта ТАСС

Здание МИФИ © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Виртуальный аналог квантовой лаборатории создан в МИФИ. Как рассказали ТАСС в ядерном университете, в лаборатории можно моделировать сложные эксперименты по квантовой оптике без многомиллионных затрат на современное оборудование.

"Идея родилась из желания сделать квантовые технологии доступными для всех. Мы знаем, что современное оборудование стоит очень дорого и недоступно большинству учебных заведений. Наш проект стал ответом на этот вызов - мы хотим, чтобы каждый студент и школьник мог прикоснуться к миру квантовой физики и проводить реальные эксперименты независимо от возможностей своего вуза или школы", - рассказал руководитель проекта, студент МИФИ Герман Субботин.

По словам Субботина, "Виртуальная квантовая лаборатория" даст студентам глубинное погружение в материал через практику, разовьет теоретические и инженерные навыки. Она может использоваться в образовательных программах, включающих в себя освоение экспериментального изучения квантовых эффектов. Это могут быть как продвинутые школьные кружки, так и курсы в высших учебных заведениях. Также возможна интеграция лаборатории в различные корпоративные курсы повышения квалификации сотрудников компаний, связанных с квантовыми технологиями.

Виртуальная квантовая лаборатория - результат совместной работы учебно-научного центра "Квантовый инжиниринг" и учебно-научной лаборатории "Цифровое моделирование и виртуальные тренажеры" МИФИ. Это полноценный цифровой двойник реальной научной лаборатории, где можно моделировать сложные эксперименты по квантовой оптике. Студенты могут в интуитивно понятном 3D-интерфейсе собирать установки из виртуальных лазеров, зеркал и других компонентов, делать исследования и сразу же видеть физически корректные результаты. К примеру, в виртуальной лаборатории уже реализован интерферометр Маха-Цендера - устройство, демонстрирующее интерференцию и используемое в высокоточных измерениях. Благодаря виртуальному аналогу устройства, эксперименты, требующие работы с интерферометром Маха-Цендера, станут доступнее.

Как отметили в МИФИ, в виртуальной квантовой лаборатории можно будет ставить наиболее яркие и показательные эксперименты на установках, которые имеются лишь в некоторых ведущих вузах страны.