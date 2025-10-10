В Иванове создали новый нанокомпозит, разлагающий вредные вещества

Композит получили на основе титаната бария и оксида меди

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН с коллегами из Ивановского государственного химико-технологического университета создали новый нанокомпозитный материал, способный разлагать загрязняющие вещества под действием света на воздухе и в воде, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Композит получен на основе титаната бария и оксида меди.

"В лаборатории "Химия гибридных супрамолекулярных систем" исследуют фотокаталитическую активность нанокомпозиционного материала - титаната бария с оксидом меди. Новое соединение эффективно проявляет себя как в воде, так и на воздухе. Дело в особом методе синтеза, позволяющем получить как титанат бария, так и нанокомпозит на его основе при температуре, не превышающей 1 000 градусов, что стало еще одним важным результатом работы", - отметили в пресс-службе.

Полученный материал относится к категории фотокатализаторов, ускоряющих химические реакции на свету. По мысли разработчиков, его можно применять для обработки помещений, в которых требуется соблюдение не только чистоты, но и стерильности - режимных кабинетов в медицинских учреждениях, лабораториях, операционных. Под действием света вредные вещества, бактерии и грибки, попадающие на поверхность, будут разлагаться. То же касается обработки тканей, главным образом, для спецодежды, устойчивой к загрязнениям.

"Нами было обнаружено, что, если приложить электрическое поле при облучении источником света, эффективность фотокатализатора при разложении органического загрязнителя увеличивается в 3,4 раза", - отметил ученый секретарь Института химии растворов Константин Иванов.

Если обычно фотокатализаторы проявляют свои свойства преимущественно под действием ультрафиолета, то новый материал активен и при обычном дневном свете. Эти свойства позволят в перспективе создать системы очистки воды и воздуха, которые могут быть применены на промышленных предприятиях и в системах водоотведения.