Минобрнауки поддержит научно-производственные объединения

НПО будут создавать по итогам конкурсного отбора

Редакция сайта ТАСС

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков представил проект по созданию научно-производственных объединений (НПО), который в том числе включает механизмы господдержки НПО. Презентация проекта прошла на встрече глав регионов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) с руководителями федеральных ведомств, институтов развития, деловых объединений и представителей технологических компаний на ОЭЗ "Алабуга", сообщили в пресс-службе АИРР.

"Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков представил проект по созданию научно-производственных объединений на прошедшей на ОЭЗ "Алабуга" встрече глав регионов АИРР с руководителями федеральных ведомств, институтов развития, деловых объединений и представителей технологических компаний. Проект разрабатывается Минобрнауки совместно с университетами и индустриальными партнерами и направлен на решение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, - определить механизмы господдержки для создания вузами и высокотехнологичными промышленными компаниями научно-производственных объединений, что повлияет на сокращение сроков внедрения результатов научных исследований", - сказано в сообщении.

В АИРР уточнили, что, по информации министерства, НПО будут создаваться по итогам конкурсного отбора и смогут рассчитывать на государственную поддержку в виде гранта или субсидии от Минобрнауки и Минпромторга. Отмечается, что учредителями НПО могут выступать университеты или научные организации, индустриальные партнеры, а также инвесторы или региональные органы власти.

"НПО - это объединение усилий для вывода на рынок новых технологических продуктов, технологий и сервисов", - приводятся в сообщении слова Фалькова.

Кроме того, в пресс-службе ассоциации со ссылкой на Минобрнауки отметили, что НПО должно соответствовать нескольким основным характеристикам. Например, являться отдельным юридическим лицом - хозяйственным обществом (ООО или АО). НПО также должны соответствовать цели "создания для последующего масштабирования в производство образцов технологических производственных линий, малых или ограниченных серий готовых изделий". Основными видами деятельности НПО должны быть опытно-конструкторская и производственно-внедренческая деятельности.

В АИРР подчеркнули, что ранее Минобрнауки уже озвучивало примеры эффективной реализации такого сотрудничества. Например, проект МГТУ имени Н. Э. Баумана и ПАО "КАМАЗ", создающие шасси нового поколения, проект Московского Политеха, запустившего производство гибридного вездехода, а также сотрудничество МФТИ и ГК "Элемент", работающих над полным циклом производства микроэлектроники. Уточняется, что заинтересованность в участии в данном проекте уже проявили Ростовская область и Республика Татарстан.