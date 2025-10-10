Красников: фестиваль "Наука 0+" показывает, как открытия меняют мир

Президент академии указал на роль фестиваля в качестве площадки для установления партнерских связей между специалистами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Наука 0+", стартующий в Москве в 20-й раз, показывает людям, как исследования способны менять мир и формировать его будущее, считает президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"Важнейшей задачей этого проекта является демонстрация движущей силы науки, ее способности менять мир и тех возможностей, которые она открывает для человека. Творческий поиск, новые идеи и прорывные достижения определяют вектор развития человечества, формируют основу для его будущего. Именно поэтому так эффективен формат мероприятия, где каждый может почувствовать себя частью большой исследовательской команды и найти единомышленников", - отметил Красников, приветствие которого на открытии фестиваля в Фундаментальной библиотеке МГУ зачитал вице-президент РАН Владислав Панченко.

Глава РАН также указал на роль фестиваля в качестве площадки для установления партнерских связей между специалистами, представляющими разные страны и регионы России.

"Здесь зарождаются содержательные научные и исследовательские инициативы, которые затем двигают российскую и мировую науку вперед", - заключил он, пожелав участникам юбилейного фестиваля ярких впечатлений и вдохновения.

Программа фестиваля

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.

Программа фестиваля пройдет 10-12 октября на более чем 100 площадках столицы. В их числе - МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр "Россия", парк "Зарядье", а также музеи, НИИ и ряд других вузов. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.

В выходные также можно будет посетить 11 тематических площадок фестиваля, созданных на базе Московского государственного лингвистического университета, Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, НИЯУ МИФИ, Сеченовского университета, РУДН, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, Пироговского университета, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Центрального университета и факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Церемония закрытия "Наука 0+" в формате научного шоу состоится вечером 12 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - Сибур.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.