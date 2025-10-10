Куба и МЭИ намерены расширить совместные исследовательские проекты

Центр целевой подготовки НИУ "МЭИ" в Гаване открыли в ноябре 2024 года при поддержке Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы, Министерства высшего образования Кубы, корпорации Unión Eléctrica и российских специалистов

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МЭИ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Совместные исследовательские проекты Кубы и Национального исследовательского университета "МЭИ" будут расширены. Об этом объявлено в ходе посещения вуза министром высшего образования республики Куба Вальтером Балуха Гарсией.

"Стороны договорились расширять совместные исследовательские проекты, запускать новые программы повышения квалификации и совместно развивать Центр целевой подготовки НИУ "МЭИ" в Гаване для укрепления научно-технического сотрудничества между Россией и Кубой", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Уточняется, что Центр целевой подготовки НИУ "МЭИ" в Гаване был открыт в ноябре 2024 года при поддержке Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы, Министерства высшего образования Кубы, корпорации Unión Eléctrica и российских специалистов, он служит международной площадкой для повышения квалификации, научных исследований и экспертиз в энергетике с учетом нужд кубинской энергосистемы. Вальтер Белуха Гарсия, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что центр станет прочной основой для долгосрочного партнерства в науке и образовании, обеспечивая энергетику Кубы квалифицированными кадрами. "Мы рассматриваем проекты совместных программ аспирантуры и планируем визиты делегаций кубинских университетов в Москву для расширения сотрудничества", - добавил он.

Ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев отметил, что в ближайшее время в Центре целевой подготовки НИУ "МЭИ" в Гаване стартуют образовательные и исследовательские программы, которые станут важным шагом для укрепления кадрового потенциала и энергетической независимости Кубы.

Добавляется, что в ходе посещения МЭИ министр высшего образования Кубы ознакомился с учебными и научно-исследовательскими лабораториями на кафедрах гидромеханики и гидравлических машин им. В. С. Квятковского, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии, энергетических и гидротехнических сооружений, а также с полигоном возобновляемых источников энергии. Важным пунктом визита стала встреча министра с кубинскими студентами, проходящими обучение в вузе и работающими в энергетическом секторе Кубы. В мероприятии также приняли участие представители посольства Кубы в Москве.