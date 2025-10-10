Магнитная буря может начаться на Земле 12 октября

Это произойдет из-за очередной корональной дыры на Солнце

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Корональная дыра на Солнце, согласно прогнозу, начнет воздействовать на Землю 12 октября, что может вызвать магнитные бури. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Очередная стоящая упоминания корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье. <…> На настоящий момент стоит прогноз на слабые [магнитные] бури", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздействие быстрого солнечного ветра будет ощущаться на протяжении примерно двух суток, то есть до 14 октября.