Юбилейный фестиваль "Наука 0+" в Москве открыл "балет кота Шредингера"

Организаторы подготовили для гостей Фундаментальной библиотеки МГУ иммерсивный спектакль под названием "Твоя квантовая реальность"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Балет кота Шредингера" стал частью проходящей в Москве церемонии открытия 20-го международного фестиваля "Наука 0+", главной темой которого выбраны квантовые технологии, передает корреспондент ТАСС.

Организаторы подготовили для гостей Фундаментальной библиотеки МГУ иммерсивный спектакль под названием "Твоя квантовая реальность", актеры которого "жонглировали" волнами вероятности, знакомя зрителей с природой материи и основными понятиями квантовой теории. Балет кота Шредингера, сопровождаемый живой музыкой, напомнил гостям о знаменитом мысленном эксперименте, сформулированном в 1935 году Эрвином Шредингером.

Ученый предложил поместить в закрытый ящик кота и механизм, открывающий емкость с ядом в случае распада радиоактивного атома. Это событие может произойти в любой момент и вызвать гибель животного, но невозможность предугадать этот момент или узнать, умер ли кот без открытия ящика, делает участника эксперимента одновременно живым и мертвым (в соответствии с принципами квантовой физики). Корректность этого предположения была тысячи раз доказана физиками для большого числа разных квантовых объектов.

"Квантовая теория заставила ученых и философов по-новому взглянуть на природу материи, поведение частиц и волн, перевернув наше восприятие окружающего мира. В спектакле абстрактные проекции, отсылающие к основным понятиям квантовой теории, сочетаются с живой музыкой и интерпретативной хореографией", - пояснили ТАСС в пресс-службе фестиваля "Наука 0+".

Магнит для будущих исследователей

Юбилейный, 20-й по счету фестиваль пройдет в Москве 10-12 октября на более чем 100 площадках. Программа включает интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы. Полная информация о событиях опубликована на сайте https://msk.festivalnauki.ru. Этот адрес также указан на тематических билетах "Единый", который к юбилею фестиваля выпустил столичный департамент транспорта.

"Фестиваль вносит весомый вклад в продвижение отечественной науки и вовлечение молодых людей в сферу исследований. За эти годы его совокупная аудитория составила порядка 100 млн человек. <…> Желаю каждому получить полезные знания, новые идеи и яркие впечатления", - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в приветствии к участникам фестиваля, которое публикует пресс-служба "Наука 0+".

Квантовые технологии выбраны главной темой фестиваля в этом году в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. В беседе с журналистами ректор МГУ Виктор Садовничий указал на то, что квантовая механика окружает современных людей. "Это уже наша жизнь, мы никуда не уйдем от этого. И у вас в руках сейчас находится прибор, который использует эти явления. Поэтому надо рассказывать об этом", - добавил он, обращаясь к одному из корреспондентов.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН.

"Фестиваль стал частью научной и научно-популярной жизни нашей страны. <…> Он задал очень высокую планку и вдохновил очень многие мероприятия Десятилетия науки и технологий. Действительно вдохновил, потому что фестиваль делается каждый раз с душой", - отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, ставший одним из гостей церемонии открытия.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и Фонд Олега Дерипаски "Вольное Дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - "Сибур".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.