В ЮУрГУ запатентовали позволяющее машине ехать со сломанным мотором устройство

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Гибридный модуль, который позволяет автомобилю с поврежденным двигателем проехать порядка 10 км, разработали и запатентовали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Он может быть установлен на автомобиль непосредственно при эксплуатации, сообщил ТАСС заведующий кафедрой "Автомобили и автомобильный сервис" ЮУрГУ Александр Рулевский.

Разработчики отмечают, что новая система представляет собой гибридный привод, включающий электродвигатель, подключаемый к раздаточной коробке через гидромуфту.

"Запатентованный нами резервный привод обладает рядом существенных преимуществ. Главное - это простота, то есть наш гибридный модуль может быть установлен на автомобиль непосредственно в режиме его эксплуатации, при этом нет необходимости изменять заводскую конструкцию машины", - сказал собеседник агентства.

Рулевский добавил, что другая отличительная черта разработки - функциональная надежность. "Мы специально используем "архаичную" гидромуфту, а не всякого рода фрикционные муфты с электронным управлением. Мы считаем, что использование гидромуфты обеспечивает стабильную работу привода даже в экстремальных условиях. Кроме того, наша система придает обычному автомобилю ряд новых качеств, например, дает ему возможность кратковременного бесшумного передвижения и к тому же с минимальным тепловым излучением", - сказал он.

По словам Рулевского, резервный привод универсальный и может использоваться на различных моделях автомобилей. Электродвигатель работает независимо от основного двигателя и включается в работу, только когда тот перестает функционировать, включение позволяет транспортному средству двигаться до 10 км. Гидромуфта обеспечивает плавный переход между режимами работы, сглаживая возникающие динамические нагрузки, предотвращая возможные повреждения трансмиссии. Кроме того, использование в качестве накопителя энергии обычных автомобильных аккумуляторов значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание системы.