Квантовые сенсоры повысят в десятки раз точность обнаружения нефти под землей

В РФ сейчас разрабатывается дорожная карта "Квантовые сенсоры", в рамках которой будут создаваться уникальные приборы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Квантовые сенсоры, разработка которых ведется в России, позволят в десятки раз увеличить точность определения полезных ископаемых под землей, сообщил ТАСС научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ, профессор физического факультета вуза Сергей Кулик на полях проходящего в Москве XX международного фестиваля "Наука 0+", который в этом году посвящен квантовым технологиям.

Он отметил, что в стране сейчас разрабатывается дорожная карта "Квантовые сенсоры", в рамках которой будут создаваться уникальные приборы.

"Такие устройства, к примеру, могут принести большую пользу в геологоразведке: чувствительность квантовых сенсоров позволит обнаружить малейшие аномалии в гравитационном поле Земли, по которым можно определить наличие в таких местах полезных ископаемых. Точность определения нефти под землей может увеличиться в десятки раз", - сказал ученый корреспонденту ТАСС, добавив, что такие устройства по сравнению с используемыми сегодня приборами также будут более компактными, быстрыми и экологичными.

Говоря о заделах в этой технологической области, ученый отметил, что в России уже реализуются научные проекты, посвященные квантовым сенсорам.

"Есть довольно приличные наработки - можно насчитать до десяти различных видов таких устройств той или иной степени готовности, которые будут полезны. Квантовые сенсоры могут также использоваться в навигации, логистике, медицине, в синтезе материалов", - добавил представитель МГУ.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.

Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он проходит 10-12 октября на более чем 100 площадках столицы. В их числе - МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр "Россия", парк "Зарядье", а также музеи, НИИ и ряд вузов. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - "Сибур".

