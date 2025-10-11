Реклама на ТАСС
Квантовые системы пока не способны взламывать банковские счета

Подобные задачи требуют использования десятков миллионов кубитов, которых еще не существует
09:08
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Квантовый компьютер, способный взламывать банковые счета и получать доступ к картам, в мире пока не создан. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ, профессор физического факультета вуза Сергей Кулик.

"Сегодня взлом банковского счета, как и взлом шифрования, используемого в мессенджерах, с помощью квантового компьютера невозможен. Потому что подобные задачи требуют использования десятков миллионов кубитов - таких систем сегодня не существует. Так что пока можно спать спокойно", - сказал ученый корреспонденту ТАСС на полях проходящего в Москве XX международного фестиваля "Наука 0+", главной темой которого в 2025 году стали квантовые технологии.

Представитель МГУ напомнил, что среди квантовых вычислителей на одиночных холодных атомах - одной из пяти наиболее перспективных платформ для создания в будущем полноценного компьютера для выполнения прикладных задач, - рекордным по массиву кубитов пока является система Калифорнийского технологического института. Она насчитывает 6 100 кубитов - квантовых битов, которые выступают единицами информации, аналогичными биту в обычном компьютере.

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.

Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он проходит 10-12 октября на более чем 100 площадках столицы. В их числе - МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр "Россия", парк "Зарядье", а также музеи, НИИ и ряд вузов. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.

