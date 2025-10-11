Реклама на ТАСС
Солнечный ветер уже начал влиять на Землю

Магнитных бурь нет, но наблюдаются возмущения, сообщили ученые
Редакция сайта ТАСС
11:09
© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Плотный солнечный ветер на границе корональной дыры уже начал воздействовать на Землю, но магнитных бурь пока не наблюдается. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Магнитных бурь нет, но наблюдаются возмущения. Собственно говоря, корональная дыра пока не дошла и раньше завтрашнего дня не прибудет (да и завтра вряд ли, скорее в понедельник утром), но на Землю уже действует плотный солнечный ветер на границе дыры", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты лаборатории отмечали, что корональная дыра на Солнце, вероятно, начнет воздействовать на Землю 12 октября, что может вызвать магнитную бурю. 

