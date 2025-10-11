Квантовые компьютеры смогут моделировать любые природные процессы

Такой прогноз на обозримое будущее дал китайский ученый, научный сотрудник Пекинской академии квантовой информатики Лай Чжоу в своей лекции на фестивале "Наука 0+"

Редакция сайта ТАСС

© Audio und werbung/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ученые смогут моделировать практически любые происходящие в природе физические процессы при помощи квантовых компьютеров высокой мощности. Такой прогноз на обозримое будущее дал китайский ученый, научный сотрудник Пекинской академии квантовой информатики Лай Чжоу в своей лекции на фестивале "Наука 0+".

"В последние годы осуществлен большой прогресс в деле развития квантовых компьютеров на принципе сверхпроводимости на основе кубитов (единиц информации в квантовом компьютере - прим. ТАСС). <…>. Мы сможем моделировать химические процессы, процессы в черных дырах, а также любые явления у нас во Вселенной. С помощью квантовых компьютеров можно моделировать любые идущие в природе физические процессы", - сказал Лай Чжоу.

По поводу сроков реализации таких проектов, Лай Чжоу заметил, что, по прогнозу компании IBM, приблизительно к 2029 году "в принципе будет реализован очень мощный квантовый компьютер, и он будет работать с огромным количеством логических кубитов".

Ученый выразил надежду на сотрудничество КНР и РФ в деле развития квантовой техники.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. В этом году он организован в десяти странах. В Москве он проходит 10-12 октября более чем на 100 площадках: МГУ, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр "Россия", парк "Зарядье", а также музеи, НИИ и ряд других вузов. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.

Организаторами "Науки 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная" в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - ГК "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - "Сибур". ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.