Участники фестиваля "Наука 0+" смогли выкопать кости древнерусских коров

Они также подробнее изучили особенности вирусов благодаря 3D-моделям патогенов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Юные гости ХХ международного фестиваля "Наука 0+", проходящего в Москве 10-12 октября, смогли примерить на себя профессию археолога и выкопать из песка кости коров и фрагменты керамики Древней Руси. Мероприятие стало частью научно-популярной выставки, которая открылась в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова, передает корреспондент ТАСС.

"Это самые настоящие кости, относящиеся к Х-ХV векам. <...> Мы также предлагаем детям найти в песке фрагменты керамики из Гнездова - одного из центров Древней Руси", - сказал ТАСС студент исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Всеволод Сазонов.

На стенде Российского научного фонда (РНФ) был представлен "ранозаживляющий пистолет" - портативный биопринтер, который разработали специалисты Сеченовского университета. Устройство "Биоган" производит гидрогель, который твердеет при облучении ультрафиолетом, а под действием инфракрасного излучения он стимулирует клетки кожи к восстановлению.

"Авторы провели успешные испытания устройства на свиньях и готовятся к следующим этапам исследований, в том числе на людях", - пояснили ТАСС в пресс-службе РНФ.

Участники фестиваля "Наука 0+" также смогли подробнее изучить особенности вирусов благодаря 3D-моделям патогенов, представленным на стенде биологического факультета МГУ. Ученые знакомили посетителей со структурой коронавируса, вируса полиомиелита и ВПЧ.

"Вирус папилломы человека можно открыть, внутри находится его ДНК. Эти модели были распечатаны нашими студентами. Они являются реальными 3D-копиями, по которым можно изучать структуру вирусов", - сказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.

В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная" в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он проходит 10-12 октября на более чем 100 площадках столицы. В их числе - МГУ, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр "Россия", парк "Зарядье", а также музеи, НИИ и ряд других вузов. В программе - научно-популярные выставки, лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.

