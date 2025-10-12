На фестивале "Наука 0+" показали ящик с цифровым котом Шредингера

Организаторы проекта решили поставить оригинальную точку в вопросе, жив ли герой мысленного эксперимента

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Замахина/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова представили на фестивале "Наука 0+" интерактивный ящик с котом Шредингера, созданный по мотивам знаменитого мысленного эксперимента. Цифровой питомец в нем жив, передает корреспондент ТАСС.

Снаружи и внутри деревянного ящика размещены LED-панели, по которым перемещается кот Шредингера - один из главных символов ХХ международного фестиваля "Наука 0+". В юбилейный год организаторы проекта решили поставить свою оригинальную точку в вопросе, жив ли герой мысленного эксперимента.

"Кот жив и весьма активен. При каждом открытии крышки ящика он предстает перед нами за новым занятием: он может играть со своим отражением, пытаться выбраться из ящика, дремать и так далее. Мы предусмотрели для цифрового кота Шредингера шесть разных состояний", - рассказал ТАСС соавтор проекта, специалист по учебно-методической работе кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ Максим Мироненко.

"Кот Шредингера" представляет собой "участника" мысленного эксперимента, который был сформулирован в 1935 году Эрвином Шредингером. Для демонстрации абсурдности квантовой механики он предложил поместить в закрытый ящик кота и механизм, открывающий емкость с ядом в случае распада радиоактивного атома.

Это событие может произойти в любой произвольный момент времени, после чего животное погибнет, однако ученые не могут предугадать этого или узнать, что кот умер, не открыв ящик. По этой причине, кот будет одновременно и живым, и мертвым, если рассматривать данную ситуацию в соответствии с принципами квантовой физики. Корректность этого предположения была тысячи раз доказана физиками для большого числа разных квантовых объектов.

ХХ международный фестиваль "Наука 0+" проходит в Москве 10-12 октября на более чем 100 площадках. В этом году он посвящен квантовым технологиям в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он пройдет в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.

В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - Сбер. Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - "Сибур".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.