На фестивале "Наука 0+" представили заряжающийся от ветра марсоход

Модель будет протестирована на Камчатке

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Роботизированный марсоход для исследований, который преобразует энергию ветра в электричество, представлен на ХХ международном фестивале "Наука 0+". Модель будет протестирована на Камчатке, сообщил ТАСС ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ имени М. В. Ломоносова Антон Рогачев.

"Портативный марсоход весит около 70 кг. На роботизированной платформе размещена установка, основанная на турбинах Савониуса - ветрогенераторе с вертикальной осью. Для зарядки такому роботу необходима скорость ветра от 10 метров в секунду", - сказал ученый корреспонденту ТАСС.

На Марсе робот-исследователь может использоваться для сбора грунта, исследования атмосферы и фотосъемки. Авторы планируют протестировать марсоход на Камчатке при разной скорости ветра.

Исследование выполнено при поддержке Научно-образовательной школы МГУ "Фундаментальные и прикладные исследования космоса".

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В этом году он пройдет в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.

В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.

Он проходит 10-12 октября на более чем 100 площадках Москвы.

