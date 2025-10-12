ИКИ РАН: активность солнечных вспышек возобновится вечером 12 октября

Звезда начнет сжигать энергию, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. На Солнце начался рост активных областей, и к вечеру ожидается возобновление вспышек. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В лаборатории отметили, что солнечные пятна сами по себе не представляют опасности, однако их внезапное появление указывает на выброс на поверхность мощных магнитных полей, несущих значительный запас энергии. По словам специалистов, чем интенсивнее происходит накопление энергии в короне Солнца, тем быстрее увеличиваются размеры пятен. В ведомстве добавили, что к вечеру Солнце вновь начнет высвобождать энергию, и активность звезды усилится.