Разработан катализатор для очистки нефтепродуктов на основе глины

Проект был поддержан в рамках конкурса "Студенческий стартап"

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского госуниверситета создали прототип катализатора на основе бентонитовой глины - природного глинистого материала, который по нескольким параметрам превосходит зарубежные аналоги, однако более доступен по цене. Планируется, что он найдет применение в тонком органическом синтезе, очистке нефтепродуктов и растительных масел, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Бентонит - природный глинистый минерал, обладающий свойством разбухать при гидратации (в 14-16 раз). Из-за этого образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Его высокая способность впитывать, пластичность, химическая стойкость и способность образовывать вязкие растворы делают его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах. Сейчас на российском рынке нет подобного катализатора отечественного производства для тонкого органического синтеза; есть зарубежные аналоги, но они довольно дорогостоящие и их поставки затруднены.

"Он [катализатор] будет обладать увеличенным сроком службы благодаря возможности регенерации (возможности прокалки с практически полным восстановлением исходных параметров активированной глины). Мы создаем доступный, стабильный и высокоактивный катализатор на основе дешевого сырья - бентонитовой глины - посредством ее модификации. Модификацию выполняем в трех направлениях: увеличение пористости (количества доступных для протекания реакции пустот в материале); увеличение числа кислых центров, являющихся ключевым каталитическим сайтом; введение дополнительных каталитически активных центров", - приводит пресс-служба слова Рамиса Житкеева, руководителя проекта.

Основной областью применения разрабатываемого материала является очистка нефтепродуктов от олефинов, но также продукт может применяться в катализе реакций алкилирования, которые являются базовыми в органическом синтезе. Проект был поддержан в рамках конкурса "Студенческий стартап".

"На первом этапе мы планируем выпускать небольшие партии катализатора, поэтому ориентируемся на научные организации и предприятия, занимающиеся производством микро- и малотоннажной химии. Далее мы планируем масштабирование производства для закрытия потребностей в промышленных сегментах, использующих кислотно-активированные глины, - речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях", - цитирует пресс-служба разработчика.

Средства гранта команда планирует направить на закупку реактивов и оборудования, запуск сайта и аренду помещений. В перспективе планируется создать производство технологичных кислотно-активированных глин в тоннажном масштабе.