В НГТУ разработали устройство для контроля глубины промерзания грунта

Проект вошел в число победителей конкурса "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали прототип программно-аппаратного комплекса для определения глубины промерзания грунта у строений, возведенных в зоне вечной мерзлоты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее считалось, что вечная мерзлота является неизменной, однако изменение климата приводит к тому, что мерзлые грунты перестают быть "вечными", а граница их залегания сдвигается в сторону более холодных (северных) территорий. Ранние нормы строительства для северных регионов не учитывали потепление климата, что привело к проблеме, которая заключается в деформации фундамента, погружении свай в грунт за счет размораживания почвы. Неравномерное подтаивание приводит к разрушению строения. Для предупреждения разрушений фундамент пытаются подмораживать специальными колонками, которые опускаются в грунт и подключаются к холодильным установкам. Если вовремя не отреагировать на подтаивание грунта, это может привести к разрушению строений и стать причиной экологических катастроф.

"Для решения этой проблемы студенты факультета радиотехники и электроники НГТУ создают аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме собирает данные с термодатчиков, погруженных на разную глубину в скважину с замораживающей колонкой, и в экстренной ситуации включает холодильную установку", - рассказали в вузе.

Прототип изделия уже изготовлен, сейчас студенты планируют адаптировать к морозам электронный блок и рассматривают возможность подключения к возобновляемым источникам энергии. Ранее проведенные студентами исследования показали, что приближение к экстренному уровню у каждого строения уникально и зависит от множества факторов. Поэтому комплекс также планируется оснастить датчиками деформации, которые позволят проводить научные исследования в поиске этого уровня, опираясь на деформационные характеристики строения. А саму идею оснащения системы датчиками деформации планируется запатентовать - она позволит более эффективно использовать холодильную установку, сокращая расходы на энергопотребление.

Конструкцию и программное обеспечение планируется изготовить таким образом, чтобы изделие было универсальным и могло использоваться для автоматизированного обогрева помещений, таких как детские сады, школы, больницы, где в разное время суток температура может задаваться с помощью настроек в программном обеспечении.

Проект вошел в число победителей конкурса "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям. Команда проекта получила грантовую поддержку в размере 1 млн рублей на реализацию своего стартапа.